Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 yıl men cezası!

Avrupa 20 yaş altı 2'ncisi güreşçi Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 yıl men cezası verildi.

Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 yıl men cezası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 18:35

2024 Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda gümüş madalya kazanan Cengizhan Ramazan Doğan, doping yaptığı gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olarak sporcunun doping numunesinde yasaklı "boldenone" maddesine rastlanması gösterildi.

Buna göre Cengizhan Ramazan Doğan, 5 Temmuz 2024'ten itibaren 3 yıl güreş faaliyetlerine katılamayacak.


Etiketler: #Cengizhan Ramazan Doğan #Güreş #Men cezası
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