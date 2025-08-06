Cenk Özkacar, Köln'e imzaya gidiyor!

Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, Köln'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Köln, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Valencia ile anlaşma sağladı.

Cenk Özkacar, Köln'e transferini tamamlamak için perşembe günü Almanya'ya gidecek.

Köln ve Valencia arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 2 milyon euro olacak.

Valencia, Cenk Özkacar'ı geçen sezon Real Valladolid'e kiralık göndermişti. Milli futbolcu, Valladolid'de 12 maçta süre buldu.