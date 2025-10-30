Cenk Tosun için transfer iddiası: Eski takım arkadaşı ile buluşabilir!

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ile kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, kariyerine Azerbaycan’da devam edebilir.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco’nun kararıyla A takım kadrosundan çıkarılan 34 yaşındaki forvet kendisine yeni bir takım arıyor.

NEFT Ç İ BAK Ü İDDİASI

Azerbaycan'ın Azertac ajansında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü, kış transfer döneminde kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

Tecrübeli golcünün, bir dönem Beşiktaş'ta birlikte oynadığı Vincent Aboubakar’ın Bakü ekibine transfer olmasının ardından Neftçi Bakü'de oynamaya olumlu baktığı ileri sürüldü.

ABOUBAKAR İLE BULUŞABİLİR

İddiaya göre Kamerunlu futbolcuyla iyi ilişkileri bulunan Cenk Tosun, onunla yeniden takım arkadaşı olma isteğini dile getirdi.

Fenerbahçe'de 29 maçta oynayan 2 gol, 2 asist yapan Cenk, Beşiktaş'ta 227 karşılaşmada 96 gol attı, 30 gol pası verdi. Cenk'in milli takım karnesi ise 53 maçta 21 gol.

U17 İLE İDMANA ÇIKIYORLAR

Fenerbahçe'de milli yıldız İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun U17 takımı ile antrenmanlara çıkıyor. Kadro dışı kalan her iki futbolcuya antrenör Tayfun Seven eşlik ediyor.