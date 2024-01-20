Cenk Tosun: 'Kabul edilemez'

Yayınlanma: 20.01.2024 - 21:26

Güncelleme: 20.01.2024 - 21:26

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Pendikspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından konuştu.

Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;

"İyi bir çıkış yakalamıştık. Bugün kesinlikle bize yakışmayan bir oyun ve kabul edilmeyecek bir sonuç. Biz de bunun bize yakışmadığını biliyoruz. Bu maçı en kısa sürede unutup Adana Demirspor maçına odaklanacağız. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."