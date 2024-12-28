Cesc Fabregas'dan Dele Alli açıklaması! "Umarım mutlu olur"
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Dele Alli'nin İtalyan ekibiyle antrenmanlara çıktığını söyledi.
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Dele Alli'nin İtalyan ekibiyle antrenmanlara çıktığını belirtti.
Cesc Fabregas yaptığı açıklamada, "Dele Alli şu anda bizimle antrenman yapıyor ve kendini çok iyi hissediyor. O harika bir oyuncu." dedi.
İngiliz oyuncuya yardım etmek istediklerini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Ona yardım edebilirsek çok mutlu oluruz. Şimdilik sadece bizimle antrenmanlara katılıyor." ifadelerini kullandı.
2022-23 yılında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşında on numara, geçen yaz Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla sözleşme imzalamadı.
Etiketler: #Como #Dele Alli #cesc fabregas
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