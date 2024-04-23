Çeşme’de “Yarı Maraton” heyecanı!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 11:15

Güncelleme: 23.04.2024 - 11:15

İzmir’de Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ege'nin büyüleyici atmosferinde, tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rota üzerinde düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu bu yıl “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganıyla 4 Mayıs Cumartesi koşulacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde yarışa dahil olmak isteyenler 1 Mayıs Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Züber, Take34, PT Academy katkılarıyla gerçekleşecek yarış, birbirinden önemli sporcuları da bir araya getirecek. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’da, 21K ve 10K parkurlarıyla koşu tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunacak olan yarış, 1000’er kişilik katılımcı ile sınırlı tutulacak.

EGENİN EŞSİZ DOĞASINDA YARI MARATON

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun 21K koşusu, Çeşme’nin muhteşem manzarasında katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sunacak. Çeşme şehir merkezinden saat 08.00’de start alacak organizasyon, Ilıca ve Alaçatı’nın tüm güzelliklerini gözler önüne sererken, başladığı noktada sona erecek. 188 metrelik tırmanışı da içinde barındıran yarış, parkur çeşitliliği anlamında koşucuların deneyimlerini de zenginleştirecek.

10K PARKURUNDA DAYANIKLILIĞINI TEST ET!

Organizasyonda 21K’lık yarı maratonun yanı sıra 10K’lık ayrı bir parkur da yer alacak. 10 km'lik parkurda yarı maraton heyecanını yaşamak isteyenler için yarış, Alaçatı Şehir Merkezi'nden saat 09.00’da başlayıp, Çeşme Şehir Merkezi’nde son bulacak. 91 metrelik bir tırmanışa sahip olan 10K parkurunda ise hem yeni katılımcılar hem de tecrübeli isimler finişi liderlikle tamamlamak için mücadele verecek.