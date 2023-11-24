CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart galibiyetle başladı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:37

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:37

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yendi.

Roeselare şehrindeki Tomabel Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setine iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 2 sayı (9-7) fark yakaladı. Ev sahibi ekip 10-10'da eşitliği sağlasa da Ziraat Bankkart, etkili servislerle setin ortalarında 3 sayı (12-15) öne geçti. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, ilk seti 25-19 önde bitirdi.

İkinci sette her iki takımda karşılıklı sayılar alırken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında daha az hata yapan Knack, 4 sayı (16-12) öne geçmeyi başardı. Kalan sayılarda hata yapmayan ev sahibi ekip, ikinci seti 25-19 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SETTE GALİBİYET GELDİ

Üçüncü sette her iki takımda hücumda ve defansta hata yapmazken, setin ortaları 13-13 eşitlikle geçildi. Üstünlüğün her iki takıma da geçtiği mücadelede son ana kadar çekişme yaşanırken, üçüncü set, daha az hata yapan Ziraat Bankkart'ın 26-24 üstünlüğüyle sona erdi.

Dördüncü sette hücumda etkili oynamaya devam eden Ziraat Bankkart, setin başlarında 4 sayılık (5-9) fark yakaladı. Setin ortalarında farkı eriten Knack, setin sonlarında da 20-20'de eşitliği yakaladı. 24-24'e kadar eşitlikle giden mücadelede, son 2 sayıyı iyi oynayan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı.

Ziraat Bankkart, bu skorla CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.