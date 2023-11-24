Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı
VakıfBank ile Fenerbahçe Opet cuma günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya gelecek.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında VakıfBank, cuma günü derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Ev sahibi takım, ligin son haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederken, sarı-lacivertliler Sarıyer Belediyespor'u 3-0 ile geçmişti.
Oynadığı 10 maçın tamamını kazanan VakıfBank lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Opet 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
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