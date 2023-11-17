Vakıfbank yoluna doludizgin devam ediyor!

Voleybol Sultanlar Ligi'nde lider Vakıfbank, evinde PTT'yi 3-0 geçerek namağlup serisini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 17:35
Vakıfbank yoluna doludizgin devam ediyor!
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank 9 maçta aldığı 9 galibiyetle namağlup serisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak PTT'yi 3-0'lık sonuçla mağlup etti.

KARŞILAŞMANIN KADROSU VE SONUÇLARI

VakıfBank: İdil Başcan, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu,

Thompson (Aylin Acar, Bianca Busa, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Demirel)

PTT: Mirkovic, Caffrey, Elifsu Yavuz, Caric, Hümay Fırıncıoğlu,

Hande Sunar (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Özlem Tuğral, Yasemin Özel)

Setler: 25-16, 25-15, 25-21

Süre: 70 dakika (21, 25, 24)


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