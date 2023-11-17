Vakıfbank yoluna doludizgin devam ediyor!
Voleybol Sultanlar Ligi'nde lider Vakıfbank, evinde PTT'yi 3-0 geçerek namağlup serisini sürdürdü.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank 9 maçta aldığı 9 galibiyetle namağlup serisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak PTT'yi 3-0'lık sonuçla mağlup etti.
KARŞILAŞMANIN KADROSU VE SONUÇLARI
VakıfBank: İdil Başcan, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu,
Thompson (Aylin Acar, Bianca Busa, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Demirel)
PTT: Mirkovic, Caffrey, Elifsu Yavuz, Caric, Hümay Fırıncıoğlu,
Hande Sunar (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Özlem Tuğral, Yasemin Özel)
Setler: 25-16, 25-15, 25-21
Süre: 70 dakika (21, 25, 24)
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