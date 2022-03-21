CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, sona erdi

Erciyes'in ev sahipliği yaptığı CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda final maçları oynandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 00:00
CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, sona erdi
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu, final maçlarıyla tamamlandı.

Tekir Kapı'da gerçekleşen turnuvada, Türkiye, Belçika, Fransa, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya ve İsviçre'den 7 kadın, 11 erkek takımı mücadele etti.

Erciyes'te 4. kez düzenlenen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'na toplam 67 sporcu katıldı.

Kadınlarda Türkiye birinci, Macaristan ikinci ve İtalya üçüncü, erkeklerde ise Fransa birinci, Türkiye ikinci ve İtalya üçüncü oldu.

Derece elde eden sporculara madalyalarını Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi.



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