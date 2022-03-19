Spor Toto Süper Lig'de 31-35. hafta programları açıklandı

19 Mart 2022 Cumartesi, 18:39

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlendi.

Ligde 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları şöyle:

31. hafta:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)

16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)

32. hafta:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)

33. hafta:

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

34. hafta

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

35. hafta:

29 Nisan Cuma:

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 İttifak Holding Konyaspor- Vavacars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)



