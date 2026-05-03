CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan VakıfBank! 7. kez Avrupa'nın en büyüğü...

VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçında belirlendi.

NAMAĞLUP KUPAYA UZANDI

Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı.

Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı.

KUPA 9. KEZ TÜRKİYE'DE

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, sırasıyla 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023'ün ardından bu sezon 7. şampiyonluğunu aldı.

Kupada Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

TÜRK KADIN VOLEYBOLU, 27. KUPAYI KAZANDI

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde kazanmayı başardı.

Türk takımları, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı.

Türkiye, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci zaferini elde etti.

VAKIFBANK, VOLLEY BERGAMO'YU YAKALADI

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar sıralamasında üçüncülüğü İtalyan ekibi Volley Bergamo ile paylaştı.

Dinamo Moskova 11, Uralochka 8, VakıfBank ve Volley Bergamo ise 7'şer kez mutlu sona ulaştı.

VAKIFBANK'IN ULUSLARARASI ALANDAKİ 13. KUPASI

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank, 13. kupasını kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 1'er şampiyonluk olmak üzere toplam 13 kupa elde etti.

VakıfBank'ı sırasıyla Eczacıbaşı 7, Fenerbahçe 3, Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, Yeşilyurt ile Galatasaray Daikin ise 1'er kupayla takip etti.

VAKIFBANK, GUIDETTİ İLE 32. KUPAYA UZANDI

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 32 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 7 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023, 2026), 9 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026), 7 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.

ECZACIBAŞI, ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit, organizasyon finalinde daha önce iki kez VakıfBank'a, bir defa da Çekya ekibi Ruda Hvezda'ya mağlup oldu.

AYÇA AYKAÇ ALTINTAŞ SON MAÇINA ÇIKTI

VakıfBank'ın tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, sarı-siyahlı formayla son maçına çıktı.

2009'da altyapıya transfer olan 30 yaşındaki voleybolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana VakıfBank formasını giyiyordu.

Ayça, kendisinin 5. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sarı-siyahlı takımdaki kariyerini noktaladı.

KAZANAN TAKIMA 500 BİN EURO ÖDÜL

CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank ayrıca 500 bin Euro'luk para ödülünün de sahibi oldu.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'e ise 250 bin Euro para ödülü verildi.