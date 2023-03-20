Cezası biten Ja Morant, Dallas Mavericks maçında oynamayacak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle aldığı 8 maçlık cezası biten ABD'li basketbolcu Ja Morant'in Dallas Mavericks karşılaşmasında oynamayacağını duyurdu.
Memphis Grizzlies, yıldız basketbolcusu Ja Morant'in Dallas Mavericks'e karşı bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Morant sekiz maçlık cezasını tamamlamış olsa da, Memphis ekibi yıldız oyuncusunun parkelere döneceği zamanı henüz duyurmadı.
Ja Morant
"MORANT'İN ZAMANA İHTİYACI VAR"
Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins, Morant'in oyuna dönmeden önce tekrar hız kazanması için zamana ihtiyacı olacağını belirtti.
Morant'in yokluğunda ekip, 5-3'lük bir seri yakalamıştı.
NE OLMUŞTU?
NBA Yönetim Kurulu, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant'e 8 maç men cezası verildiğini açıklamıştı.
Kararda Morant'in elinde tuttuğu silahın kendisine ait olmadığının tespit edildiği, bu nedenle konunun yargıya taşınması için yeterli kanıt bulunamadığı vurgulanmıştı.
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