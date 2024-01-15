Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cezayir, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Angola ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 13:30
Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Djamel Belmadi yönetimindeki Cezayir, ilk maçında Pedro Gonçalves'in ekibi Angola ile karşı karşıya gelecek.

CEZAYİR - ANGOLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndeki Stade de la Paix de Bouake'de oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CEZAYİR - ANGOLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.


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