Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cezayir, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Angola ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Djamel Belmadi yönetimindeki Cezayir, ilk maçında Pedro Gonçalves'in ekibi Angola ile karşı karşıya gelecek.
CEZAYİR - ANGOLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndeki Stade de la Paix de Bouake'de oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CEZAYİR - ANGOLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
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