Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:39

Güncelleme: 14.01.2024 - 09:39

Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Gine-Bissau karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Seko Fofana ve 58. dakikada Jean-Philippe Krasso attı.

SÜPER LİG YILDIZLARI FORMA GİYDİ

Fildişi Sahili'nde Trabzonsporlu Nicolas Pepe, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Gaziantepli Max Gradel ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Gine-Bissau'da ise Başakşehirli Edgar le maçta süre almadı. Kayserisporlu Carlos Mane, 67 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili, turnuvaya 3 puanla başladı. Gine-Bissau, ilk maçında puan alamadı.

Fildişi Sahili, grupta bir sonraki maçında Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Gine-Bissau, Ekvator Ginesi ile kozlarını paylaşacak.