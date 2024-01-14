Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!

Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:39
Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!
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Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Gine-Bissau karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Seko Fofana ve 58. dakikada Jean-Philippe Krasso attı.

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Fildişi Sahili'nde Trabzonsporlu Nicolas Pepe, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Gaziantepli Max Gradel ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Gine-Bissau'da ise Başakşehirli Edgar le maçta süre almadı. Kayserisporlu Carlos Mane, 67 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili, turnuvaya 3 puanla başladı. Gine-Bissau, ilk maçında puan alamadı.

Fildişi Sahili, grupta bir sonraki maçında Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Gine-Bissau, Ekvator Ginesi ile kozlarını paylaşacak.


Fildişi Sahili Gine-Bissau Afrika Uluslar Kupası

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