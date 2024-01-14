Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!
Fildişi Sahili, ev sahibi olduğu Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup etti.
Afrika Uluslar Kupası A Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Gine-Bissau karşı karşıya geldi. Fildişi Sahili, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Seko Fofana ve 58. dakikada Jean-Philippe Krasso attı.
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Fildişi Sahili'nde Trabzonsporlu Nicolas Pepe, 61. dakikada oyuna dahil oldu. Gaziantepli Max Gradel ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Gine-Bissau'da ise Başakşehirli Edgar le maçta süre almadı. Kayserisporlu Carlos Mane, 67 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Fildişi Sahili, turnuvaya 3 puanla başladı. Gine-Bissau, ilk maçında puan alamadı.
Fildişi Sahili, grupta bir sonraki maçında Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Gine-Bissau, Ekvator Ginesi ile kozlarını paylaşacak.
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