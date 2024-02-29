Cezayir Milli Takımı Vladimir Petkovic'e emanet!

Cezayir Milli Takımı kariyerinde bir dönem Samsunspor'u da yöneten Vladimir Petkovic'i takımın başına getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 17:18
Cezayir Milli Takımı Vladimir Petkovic'e emanet!
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Cezayir Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vladimir Petkovic getirildi.

Cezayir Futbol Federasyonu, Djamel Belmadi'den boşalan teknik direktörlük görevi için Petkovic ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bir dönem Samsunspor'u da çalıştıran 60 yaşındaki Petkovic, Lugano, Young Boys, Bellinzona, Sion, Lazio, İsviçre Milli Takımı ve son olarak Bordeaux'da görev yapmıştı.

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son sırayı alarak elenen Cezayir'de Belmadi'nin görevine son verilmişti.


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