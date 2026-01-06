Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cezayir uzatmalarda çeyrek finale çıktı! Rakibi belli oldu...

6.01.2026 22:10:00
6.01.2026 22:10:00
Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda karşılaştığı Demokratik Kongo'yu 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turu maçında Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz biten maçı uzatma bölümünde 1-0'lık skorla Cezayir kazandı. Bu sonuçla birlikte Cezayir çeyrek finale yükseldi.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Cezayir'e turu getiren golü 119. dakikada Adil Boulebina kaydetti. Bu golün ardından Cezayir büyük sevinç yaşadı.

Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde Nijerya ile karşılaşacak.

Cezayir ile Nijerya arasındaki karşılaşma cumartesi günü oynanacak.

