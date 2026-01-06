Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erik ten Hag'ın yeni adresi resmen belli oldu!

Erik ten Hag'ın yeni adresi resmen belli oldu!

6.01.2026 22:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Erik ten Hag'ın yeni adresi resmen belli oldu!

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Twente, Erik ten Hag'ın futbol direktörü görevinde getirildiğini açıkladı.

Manchester United ve Bayer Leverkusen maceraları başarısız geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag, ülkesine döndü.

Erik ten Hag, Twente ile sözleşme imzaladı. 1 Şubat'ta yeni takımına katılacak 55 yaşındaki teknik direktör, yeni sezondan itibaren Twente'nin futbol direktörü olacak.

STREUER'İN ARDINDAN GÖREVİ DEVRALACAK

Sezon sonuna kadar Twente'de futbol organizasyonunun bir parçası olacak Hollandalı teknik direktör, sezon sonunda Twente'nin futbol direktörü Jan Streuer'in emekliye ayrılmasıyla Streuer'in görevini üstlenecek.

Ten Hag, Twente ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İlgili Konular: #erik ten hag #Hollanda #Twente

İlgili Haberler

ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi!
ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi! Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı BOTAŞ'ı 81-78 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.
Fenerbahçe Opet güle oynaya yarı finalde!
Fenerbahçe Opet güle oynaya yarı finalde! Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.
Başkan transferi duyurdu: Trabzonspor'a savunma takviyesi!
Başkan transferi duyurdu: Trabzonspor'a savunma takviyesi! Avustralya Ligi takımlarından Wolfsberger'in başkanı Dietmar Riegler, Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.