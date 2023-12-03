Chamberlain: '1 puan daha adil gibi gözüküyor'

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 21:32
Chamberlain: '1 puan daha adil gibi gözüküyor'
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Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanında beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İngiliz yıldız, "İki farklı devre oynadık. İkinci yarıda daha sakindik, topa daha fazla sahiptik ve fırsatlar bulduk. Rakibimiz de fırsatlar yarattı, sonuç olarak 1-1 berabere kaldık" ifadelerini kullandı.

'1 PUAN, 0 PUANDAN İYİDİR!'

"1 puan, 0 puandan iyidir ama sonuç olarak üzgünüz" diyen Chamberlain, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Sonuç olarak 1 puan daha adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı önemli bir maça çıkacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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