Chamberlain: '1 puan daha adil gibi gözüküyor'
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin yıldız oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanında beraberlik golünü atan Alex Oxlade-Chamberlain karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İngiliz yıldız, "İki farklı devre oynadık. İkinci yarıda daha sakindik, topa daha fazla sahiptik ve fırsatlar bulduk. Rakibimiz de fırsatlar yarattı, sonuç olarak 1-1 berabere kaldık" ifadelerini kullandı.
'1 PUAN, 0 PUANDAN İYİDİR!'
"1 puan, 0 puandan iyidir ama sonuç olarak üzgünüz" diyen Chamberlain, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Sonuç olarak 1 puan daha adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye karşı önemli bir maça çıkacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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