UFC 326 kartında ana maça çıkacak olan Charles Oliveira'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Charles Oliveira kimdir? UFC dövüşçüsü Charles Oliveira kaç yaşında, nereli? Charles Oliveira dövüş karnesi nasıl?

CHARLES OLIVEIRA KİMDİR?

Mütevazı bir aileden gelen Oliveira, 17 Ekim 1989'da Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki Guarujá kasabasının Vicente de Carvalho gecekondu mahallesinde doğdu. 7 yaşında kalp üfürümü ve romatizmal ateş teşhisi konuldu ve bir doktor tarafından spor yapamayacağı söylendi. Ailesi buna karşı çıktı ve durumu zamanla iyileşene kadar spor yapmasına izin verdi. 12 yaşında, bir komşusu onu, antrenör Roger Coelho'nun düşük gelirli insanlara ücretsiz dersler verdiği bir Brezilya jiu-jitsu salonuna götürdü. Ailesi, sokak atıştırmalıkları ve atılmış karton satarak gelecekteki eğitimini finanse etmeye yardımcı oldu.

CHARLES OLIVEIRA'NIN BJJ KARİYERİ

Oliveira, 2004'te São Paulo şampiyonluğunu ikinci kez, 2005'te Copa Nação Jiu-Jitsu'yu ve 2006'da toplam 16 madalya kazandı. 2007'de mavi kemerle iki kez CBJJE Dünya Şampiyonu oldu, ertesi yıl mor kemerle gümüş madalya kazandı ve 2008'de CBJJE Güney Amerika Şampiyonu oldu. Oliveira, kahverengi kemere kadar tüm kemerlerini Coelho'dan aldı.

Ocak 2020'de Oliveira, MMA etkinliği SFT 20'de Demian Maia Jiu-Jitsu'dan Lucas Barros'a karşı bir güreş süper dövüşü yaptı. Oliveira ve Barros, IBJJF kuralları altında bir kafeste jiu-jitsu giysisiyle dövüştüler. Charles kararla kazandı.

CHARLES OLIVEIRA'NIN UFC KARİYERİ

Ocak 2010'da Sherdog'a göre Oliveira, 2010 yılında izlenmesi gereken en iyi üçüncü Brezilyalı aday olarak gösterildi. Oliveira daha sonra UFC ile sözleşme imzaladı ve Darren Elkins'e karşı ilk maçına çıktı. Bu dövüş başlangıçta The Ultimate Fighter: Team Liddell vs. Team Ortiz Finali için planlanmıştı, ancak vize sorunları nedeniyle UFC Live: Jones vs. Matyushenko'ya ertelendi. Oliveira, ilk raundun 41 saniyesinde Elkins'i pes ettirerek (kol kilidi) mağlup etti.

Oliveira, 15 Mayıs 2021'de UFC 262'nin ana maçında, önceki şampiyon Khabib Nurmagomedov'un emekliliğinin ardından boşalan UFC Hafif Sıklet Şampiyonluğu için eski üç kez Bellator Hafif Sıklet Şampiyonu Michael Chandler ile karşı karşıya geldi. İlk rauntta Chandler tarafından yere düşürülmesine rağmen, Oliveira ikinci raundun başlarında teknik nakavtla maçı kazanarak unvanı elde etti.

TAKMA ADININ HİKAYESİ

Oliveira'nın "do Bronxs" lakabı, kelimenin tam anlamıyla "Bronx'tan" anlamına geliyordu; çünkü "Bronx", gecekondu mahalleleri ve yoksul semtler için kullanılan bir argo kelimeydi.