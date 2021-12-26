Chelsea 3 puanı 3 golle kazandı
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.
Premier Ligin 19. haftasında Villa Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Aston Villa, 28. dakikada??????? Reece James'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Chelsea, 34. dakikada penaltıdan Jorginho'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen konuk ekip, 56. dakikada Romelu Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın sonlarına doğru bir penaltı daha kazanan Chelsea'de Jorginho, 90+3. dakikada bunu golle sonuçlandırdı ve Londra temsilcisi, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Chelsea, 41 puanla üçüncü sırada yer alırken, Aston Villa ise 22 puanda kaldı
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