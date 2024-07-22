Chelsea, Caleb Wiley transferini resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Atlanta United forması giyen ABD'li oyuncu Caleb Wiley'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 22:17
Chelsea, Caleb Wiley transferini resmen açıkladı
Abone Ol google-news

Premier Lig'de teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, yeni transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada MLS takımlarından Atlanta United'da forma giyen Caleb Wiley ile 1 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

PARİS 2024 KADROSUNA KATILDI

19 yaşındaki sol bek, ABD Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda da yer alıyor.

Bu sezon Atlanta United formasıyla 23 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 2 asist kaydetti. İngiliz basınında yer alan haberlerde Chelsea'nin Transfer için 10 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Chelsea, yeni sezon öncesinde daha önce Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Renato Veiga, Omari Kellyman ve Kiernan Dewsbury-Hall transferlerini açıklamıştı.


Caleb Wiley haberleri chelsea haberleri transfer haberleri MLS haberleri Atlanta United haberleri

İlgili Haberler

Chelsea sol bekini MLS'te buldu: 7 yıllık anlaşma!

Chelsea sol bekini MLS'te buldu: 7 yıllık anlaşma!
Chelsea'den 18'lik yıldıza 22 milyon Euro!

Chelsea'den 18'lik yıldıza 22 milyon Euro!
Chelsea ilk transferini açıkladı

Chelsea ilk transferini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler