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Chelsea'den sol beke genç yetenek!

Chelsea'den sol beke genç yetenek!

3.08.2025 21:53:00
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Chelsea'den sol beke genç yetenek!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ajax forması giyen 19 yaşındaki Hollandalı oyuncu Jorrel Hato'yu renklerine bağladı.

İngiliz kulüp Chelsea, Ajax'tan genç sol bek Jorrel Hato'yu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

AJAX ALTYAPISINDA YETİŞTİ

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu, Londra ekibine katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Geleceğim hakkında çok düşündüm ve kariyerimde bir sonraki adımı atmak istedim. Chelsea bunu yapmam için en iyi yer, bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ajax altyapısından yetişen Hato, A takımıyla çıktığı 111 maçta 4 gol kaydetti.

İngiliz basınında transferin 43 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

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