Chelsea, evinde Ozan'lı Norwich City'yi farklı yendi
Chelsea, evinde Norwich City'yi farklı yenerken Ozan Kabak konuk ekibin ilk 11'inde yer aldı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Norwich City'yi 7-0 mağlup etti.
Lider Chelsea, puan cetvelinde son sırada yer alan Norwich City'yi Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.
Başkent temsilcisine farklı galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell ve 62. dakikada James Aarons (kendi kalesine) attı.
Konuk takımda forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, takım arkadaşı Ben Gibson, 65. dakikada kırmızı kart gördü.
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