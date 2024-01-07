Chelsea FA Cup'ta şov yaptı: Turu 4 golle aldı!
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında kendi sahasında ağırladığı Preston North End'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Chelsea, sahasında Preston ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Armando Broja, 66. dakikada Thiago Silva, 69. dakikada Raheem Sterling ve 85. dakikada Enzo Fernandez attı.
3. TUR MAÇLARINDA SONUÇLAR
Chelsea bu sonuçla FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Günün diğer maçlarında Coventry, Ipswich Town, Maidstone United, Leicester City, Newcastle United, Blackburn Rovers, Sheffield United, Bournemouth, Southampton, Plymouth, Watford, Brighton, Aston Villa, Swansea City ve Sheffield Wednesday, 4. tura kalan takımlar oldu.
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