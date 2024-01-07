Real Madrid'de ilk maçına çıktı: Joselu'dan Arda Güler'e büyük övgü!
İspanyol futbolcu Joselu, Real Madrid'in Arandina'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Arda Güler hakkında konuşan Joselu, "Arda Güler bir elmas. Çok kaliteli bir kişiliği var" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in golcüsü Joselu, Arandina maçında ilk kez forma giyen Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı.
Joselu yaptığı açıklamada, "Arda Güler bir elmas. Çok kaliteli bir kişiliği var" dedi.
Arda Güler ile ilgili sözlerine devam eden golcü oyuncu, "Arda Güler'e ilk dakikalarının gerçekten keyifli geçeceğini söyledim. Uzun süre forma giyememişti. Ona sahip çıkmalı ve destek olmalıyız. Çok kaliteli ve özel bir yetenek. Kendini göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER NASIL OYNADI?
Arandina maçıyla ilk kez Real Madrid forması giyen milli oyuncu, 59 dakika sahada kaldı ve etkili bir performans sergiledi.
İşte Arda Güler'in maç istatistikleri:
Topla buluşma: 53
İsabetli pas: 32
Pas isabeti: %89
Kilit pas: 2
Toplam şut: 3
İkili mücadele 3/7
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