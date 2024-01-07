Real Madrid'de ilk maçına çıktı: Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

Yayınlanma: 07.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 07.01.2024 - 09:32

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arandina ile oynanan maçın ardından Arda Güler'le ilgili değerlendirmede bulundu.

"Arda Güler'in harika bir kişiliği var, bu Real Madrid'de çok önemli" sözlerini kullanan İtalyan teknik direktör, genç oyuncunun performansıyla ilgili, "Seviyesini yavaş yavaş geliştirecek. Kalitesini gösterdi" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN GERİ DÖNMESİ"

Ancelotti ayrıca, "Arda Güler için önemli olan, geri dönmesi ve takımla birlikte oynamaya alışması" sözlerini sarf etti.

Arandina ile oynanan maçta ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıkan Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 59 dakika sahada kaldı.

"ISINIRKEN BİLE BELLİ EDİYOR"

Öte yandan Marca'da Arda Güler için yapılan yorumda, "Sahip olduğu kalite sadece ısınmasını izlerken bile belli oluyor" ifadeleri yer aldı.

Genç oyuncunun ihtiyacı olan şeyin ise, biraz kas kazanmasıyla birlikte, Carlo Ancelotti'nin Arandina maçından önce söylediği "Sabır" olduğu ifade edildi.

"FRİKİK KARTVİZİTİ"

Arda Güler'in sakatlıklar nedeniyle kaybettiği 6 ayı geri kazanmak için arzusunun çok büyük olduğu kaydedildi. Genç futbolcunun, 18. dakikada kullandığı ve direkten dışarıya giden frikiğin genç yıldızın "kartviziti" olduğu belirtildi. Arda'nın şu an için en büyük yoldaşının sabır olması gerektiği vurgulandı.