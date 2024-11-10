Chelsea ile Arsenal puanları paylaştı!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal, 1-1 berabere kaldı.

Chelsea ile Arsenal puanları paylaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 22:49

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki mücadele 1-1 sona erdi.

Arsenal, 60. dakikada Gabriel Martinelli ile öne geçti. Chelsea, bu gole 70. dakikada Pedro Neto ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 19 puana yükseldi.

Chelsea, milli ara sonrası Leicester City deplasmanına gidecek. Arsenal, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.


Etiketler: #chelsea #Arsenal #İngiltere Premier Lig
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