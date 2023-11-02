Chelsea, Lig Kupası'nda Blackburn'u rahat geçti!
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Chelsea evinde Blackburn Rovers'ı 2-0 yenerek üst tura yükselen taraf oldu.
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea ile Jon Dahl Tomasson'un ekibi Blackburn Rovers karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 2-0 kazanırken goller; 30. dakikada Benoit Badiashile ve 59. dakikada Raheem Sterling'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea adını üst tura yazdırırken, Blackburn Rovers kupaya veda etti.
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