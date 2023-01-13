Chelsea, Londra derbisinde yıkıldı!
İngiltere Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında Chelsea, deplasmanda Fulham'a 2-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.
Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.
Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.
Öte yandan Chelsea, oynadığı son 9 maçta 8. kez puan kaybı yaşamış oldu.
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