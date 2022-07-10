Chelsea, Manchester City'den iki yıldızı gözüne kestirdi
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Manchester City'den Raheem Sterling ve Nathan Ake'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Chelsea, iki transferde sona yaklaştı.
Guardian'da yer alan haberde Londra temsilcisi, Manchester City'den ayrılması beklenen Raheem Sterling ve Nathan Ake için bonservis konusunda anlaşma sağladı.
Haberde, Chelsea'nin Raheem Sterling için bonuslarla birlikte 55 milyon sterlin, eski oyuncusu Nathan Ake içinse 45 milyon sterlin ödeme yapacağı belirtildi.
Transferlerin resmiyet kazanması halinde Nathan Ake, 3 yıl sonra Chelsea'ye dönecek. Hollandalı stoper, 2019'da Bournemouth'a, sonrasında Manchester City'ye transfer olmuştu.
4 İSİM LİSTEDE
Sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen'in yerine Chelsea'nin Nathan Ake'ye ek olarak bir transfer daha yapmayı planladığı belirtildi.
Londra ekibinin listesinde Juventus'tan Matthijs de Ligt, Paris Saint Germain'den Presnel Kimpembe, Napoli'den Kalidou Koulibaly ve Sevilla'dan Jules Kounde'nin yer aldığı kaydedildi.
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