İngiltere Premier Lig yıldızı tecavüz şüphesiyle tutuklandı
İngiltere Premier Lig’in uluslararası oyuncularından olan bir futbolcu tecavüz suçlaması ile gündeme geldi. Gelen şikayet üzerine harekete geçen polis suçlanan futbolcuyu Londra'da tutukladı.
Premier Lig'de oynadığı ve 20'li yaşlarının sonunda olduğu belirtilen bir futbolcu tecavüz iddiasıyla göz altına alındı.
The Sun'ın haberine göre, oyuncunun adı gizlilik gerekçesiyle açıklanmazken, kulübüne konuyla ilgili bilgi verildiği ifade edildi.
4 Temmuz sabahı erken saatlerde polis merkezine götürülen futbolcunun sorgusu devam ediyor.
DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR
Soruşturmanın önümüzdeki günlerde devam etmesi ve olayın yargıya intikal etmesi bekleniyor. Bu da söz konusu oyuncunun hazırlık dönemini kaçırması anlamına gelecek.
Milli takım forması da giydiği belirtilen futbolcunun Kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yer alması da tehlikeye girdi.
Suçlamalar sonuçsuz kalsa bile sürecin uzaması halinde yıldız ismin Katar kadrosuna girmesi imkansız hale gelebilir.
Video Haberler
- Eski patrona akıl almaz tuzak
- 'Pençe-Kilit'ten acı haber: Uzman çavuş şehit düştü
- Falyalı suikastında yeni gelişme
- 'Sandıkta bunun hesabını AKP’ye sorarız'
- Kuyumcukent'te zam isyanı
- 'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi ısırıp darbetti!
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Sigaraya dev zam
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Demirören'e tarih verdi
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Siz bunları hiç bilmemiş olun!