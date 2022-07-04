İngiltere Premier Lig yıldızı tecavüz şüphesiyle tutuklandı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 22:55

Premier Lig'de oynadığı ve 20'li yaşlarının sonunda olduğu belirtilen bir futbolcu tecavüz iddiasıyla göz altına alındı.

The Sun'ın haberine göre, oyuncunun adı gizlilik gerekçesiyle açıklanmazken, kulübüne konuyla ilgili bilgi verildiği ifade edildi.

4 Temmuz sabahı erken saatlerde polis merkezine götürülen futbolcunun sorgusu devam ediyor.

DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRABİLİR

Soruşturmanın önümüzdeki günlerde devam etmesi ve olayın yargıya intikal etmesi bekleniyor. Bu da söz konusu oyuncunun hazırlık dönemini kaçırması anlamına gelecek.

Milli takım forması da giydiği belirtilen futbolcunun Kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yer alması da tehlikeye girdi.

Suçlamalar sonuçsuz kalsa bile sürecin uzaması halinde yıldız ismin Katar kadrosuna girmesi imkansız hale gelebilir.