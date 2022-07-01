Yusuf Yazıcı'ya Premier Lig ve Bundesliga'dan talip var

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:37

CSKA Moskova'da kiralık geçirdiği sezonun ardından bonservisinin bulunduğu Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı ile ilgili transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Çıkan son iddia Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ayrılarak Trabzonspor'a döneceğiydi.

PREMIER LİG VE BUNDESLİGA EKİPLERİ DURUMUNU SORDU

Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık geçiren Yusuf Yazıcı için iki Premier Lig ve dört Bundesliga kulübü Lille'e milli oyuncunun durumunu sordu.

Yazıcı için Süper Lig ihtimali düşük görünürken, CSKA Moskova da Lille ile bir görüşme gerçekleştirip oyuncunun Rusya'da devam etmesi için bonservis konusunda anlayış bekleyecek.

Yusuf Yazıcı'nın Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

Lille'de 90 maça çıkan ve 16 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, kiralık gittiği CSKA'da ise 12 maça çıkıp 8 gol kaydetmişti.