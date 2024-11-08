Chelsea, Noah karşısında 8 golle şov yaptı
Chelsea, Stamford Bridge'te ağırladığı Ermenistan ekibi Noah'ı 8-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında İngiltere temsilcisi Chelsea ile Ermenistan ekibi Noah karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan müsabakayı ev sahibi Chelsea 8-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Tosin Adarabioyo, 13. dakikada Marc Guiu, 18. dakikada Axel Disas, 21. dakikada Joao Felix, 39. dakikada Mykhaylo Mudryk, 41. dakikada Joao Felix ve 69 ile 76. dakikalarda Christopher Nkunku kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea, 3 maçta 9 gol ve 13 averajla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste ikinci yenilgisini alan Noah 3 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta Heidenheim'a konuk olacak. Noah ise Vikingur Reykjavik'i ağırlayacak.
Etiketler: #chelsea #Noah #uefa avrupa konferans ligi
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