Chelsea, Tottenham'ı evinde devirdi

Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Chelsea evinde Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 23:52
Chelsea, Tottenham'ı evinde devirdi
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Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Mauricio Pochettino'nun ekibi Chelsea evinde Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Trevor Chalobah ve 72. dakikada Nicolas Jackson kaydetti.

Cheslea iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltirken, Tottenham'ın mağlubiyet serisi toplamda 3 maça yükselmiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 51'e yükseltirken, Tottenham 60 puanda kalmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea evinde West Ham'ı konuk ederken, Tottenham deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.


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