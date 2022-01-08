Chelsea zorlanmadan turladı!
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Chelsea, sahasında Chesterfield'ı 5-1 mağlup etti.
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Chelsea, sahasında Chesterfield ile karşılaştı.
Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 5-1 kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Werner, 18. dakikada Hudson-Odoi, 20. dakikada Lukaku, 39. dakikada Christensen ve 55. dakikada penaltıdan Ziyech kaydetti. Chesterfield'in tek golü ise 80. dakikada Asante'den geldi.
Chelsea, bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.
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