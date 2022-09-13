Chelsea'den Luis Campos'a astronomik teklif
Chelsea, PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'a 8 milyon euro net maaş ve 300 milyon euro transfer bütçesi teklif yaptı.
Yeni sahibi Ted Boehly liderliğinde yeni bir yapılanmaya giden Chelsea, Thomas Tuchel yerine Graham Potter'ı getirdikten sonra futbol direktörlüğü görevine de Luis Campos'u getirmek istiyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'a danışmanlık yapan Luis Campos, yaz aylarında ise PSG ile anlaşarak futbol danışmanlığı görevine getirilmişti. Chelsea'nin sahibi Boehly, kulübü yeniden yapılandırması için Luis Campos'a ilgi çekici bir teklif yaptı.
Le Parisien'de yer alan habere göre; Chelsea, Luis Campos'a net 8 milyon euro maaş ve gelecek yaz için 300 milyon euro net transfer harcaması sözü verdi.
Haberin detayında, Luis Campos'un PSG'deki görevinden ayrılması için herhangi bir tazminat maddesinin olmadığı ve Chelsea'yi istemesi durumunda bedelsiz ayrılacağı da belirtildi.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Rus şirket mühürleri kırdı
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu