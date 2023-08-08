Chelsea'ye yeni transferi Christopher Nkunku'dan kötü haber

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Christopher Nkunku'nun sakatlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:40
Chelsea'ye yeni transferi Christopher Nkunku'dan kötü haber
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Chelsea'ye yeni transferi Nkunku'dan kötü haber geldi. 

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun dizinden sakatlandığı ve ameliyat edileceği ifade edildi. 

4 AY UZAK KALABİLİR 

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. 

Chelsea'nin 60 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 25 yaşındaki Fransız yıldız, RB Leipzig forması ile 172 karşılaşmaya çıkarken, 70 gol ve 56 asistlik performans sergilemişti. 


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