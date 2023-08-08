Chelsea'ye yeni transferi Christopher Nkunku'dan kötü haber
İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Christopher Nkunku'nun sakatlandığını açıkladı.
Chelsea'ye yeni transferi Nkunku'dan kötü haber geldi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun dizinden sakatlandığı ve ameliyat edileceği ifade edildi.
4 AY UZAK KALABİLİR
İngiliz basınında yer alan haberlerde ise oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
Chelsea'nin 60 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 25 yaşındaki Fransız yıldız, RB Leipzig forması ile 172 karşılaşmaya çıkarken, 70 gol ve 56 asistlik performans sergilemişti.
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