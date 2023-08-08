Chelsea'ye yeni transferi Christopher Nkunku'dan kötü haber

Yayınlanma: 08.08.2023 - 15:40

Güncelleme: 08.08.2023 - 15:40

Chelsea'ye yeni transferi Nkunku'dan kötü haber geldi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun dizinden sakatlandığı ve ameliyat edileceği ifade edildi.

4 AY UZAK KALABİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise oyuncunun 4 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Chelsea'nin 60 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 25 yaşındaki Fransız yıldız, RB Leipzig forması ile 172 karşılaşmaya çıkarken, 70 gol ve 56 asistlik performans sergilemişti.