Fransız futbolcu Wesley Fofana'dan Chelsea'ye kötü haber

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen Fransız futbolcu Wesley Fofana'nın çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 17:00
Fransız futbolcu Wesley Fofana'dan Chelsea'ye kötü haber
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Yeni sezonda takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren Chelsea'de üzücü bir olay yaşandı.

Londra ekibinin geçen yaz 80 milyon Euro'ya transfer ettiği Wesley Fofana'nın çapraz bağları koptu.

Wesley Fofana

YENİ SEZON ÖNCESİ KÖTÜ HABER

İngiliz basınındaki haberlere göre, 22 yaşındaki Fransız futbolcu ameliyat olacak.

Haberde, Fofana'nın yeni sezonun büyük bir bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.

Genç stoper, Chelsea ile toplamda 20 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.


Wesley Fofana chelsea sakatlık

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