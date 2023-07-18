Fransız futbolcu Wesley Fofana'dan Chelsea'ye kötü haber
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen Fransız futbolcu Wesley Fofana'nın çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.
Yeni sezonda takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren Chelsea'de üzücü bir olay yaşandı.
Londra ekibinin geçen yaz 80 milyon Euro'ya transfer ettiği Wesley Fofana'nın çapraz bağları koptu.
Wesley Fofana
YENİ SEZON ÖNCESİ KÖTÜ HABER
İngiliz basınındaki haberlere göre, 22 yaşındaki Fransız futbolcu ameliyat olacak.
Haberde, Fofana'nın yeni sezonun büyük bir bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.
Genç stoper, Chelsea ile toplamda 20 maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.
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