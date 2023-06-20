Chelsea, Christopher Nkunku'yu resmen açıkladı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Almanya'da RB Leipzig forması giyen Fransız futbolcu Christopher Nkunku'yu transfer ettiğini açıkladı.
İngiliz devi Chelsea sezonun ilk transfer bombasını patlattı.
Chelsea, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu 60 milyon Euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.
Christopher Nkunku
6 YILLIK SÖZLEŞME
Fransız oyuncu, Chelsea ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Leipzig formasıyla geride kalan sezonda 36 karşılaşmaya çıkan Nkunku, 23 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından olmuştu.
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