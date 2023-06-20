Chelsea, Christopher Nkunku'yu resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Almanya'da RB Leipzig forması giyen Fransız futbolcu Christopher Nkunku'yu transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:27
Chelsea, Christopher Nkunku'yu resmen açıkladı
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İngiliz devi Chelsea sezonun ilk transfer bombasını patlattı.

Chelsea, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu 60 milyon Euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı. 

Christopher Nkunku

6 YILLIK SÖZLEŞME

Fransız oyuncu, Chelsea ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Leipzig formasıyla geride kalan sezonda 36 karşılaşmaya çıkan Nkunku, 23 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından olmuştu.


Christopher Nkunku chelsea transfer İngiltere Premier Lig

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