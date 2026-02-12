Chobani desteği

Fenerbahçe'nin stat ve Avrupa maçları forma göğüs sponsoru Chobani için yayınladığı teşekkür mesajının perde arkası ortaya çıktı.

Yönetim, devre arası transfer dönemi için sponsorluk kapsamında Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’dan destek istedi. İlk etap 10 milyon dolar nakit geldi. Sonrasında Kante transferi için nakit para ihtiyacı doğarken yönetim sponsorluk ön ödemesi dahilinde yine destek talebinde bulundu.

Chobani’den bu kez 20 milyon dolarlık destek geldi. Hamdi Ulukaya böylece Kante transferiyle birlikte F.Bahçe’ye toplam 30 milyon dolar katkı sağladı.