CHP'li Şerefhan: 'Paris'teki başarısızlığın tek sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı’dır'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:50

Güncelleme: 12.08.2024 - 14:50

CHP Spor Kurulu Başkanı Demirhan Şerefhan, Türkiye'nin 1984'ten beri ilk kez altın madalya kazanamadığını hatırlatarak, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki neticenin baş sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı’dır" dedi.

Demirhan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

1984 senesinden beri altın madalya kazanamadığımız ilk olma özelliği kazanan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı geri de bıraktık . Oyunlarda 64ncü olduk. Yapılan açıklamalara baktığımızda bu başarısızlığın sonucu sadece spor federasyonlarına yüklenmeye çalışılmaktadır.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın başarısızlığını sadece spor federasyonlarına yüklemek son derece yanlıştır. Spor federasyonları spor yönetiminin ve planlamasının sadece bir birleşenidir. Federasyonlardan ziyade sporu yönetenlerin bu başarısızlıkta payı çok daha fazladır.

Spor Bilimleri Fakülteleri ve sporun diğer paydaşları yıllardır sporun içine alınmıyor ve söz sahibi yapılmıyor. Spora siyaseti sokanlar, ahbap çavuş ilişkisi ile başarısız federasyon başkanlarını seçtirenler, hükümete yakın olan federasyonlara fazla bütçe verip yakın olmayanların bütçesini sıkanlar bu işin asıl sorumlusudur.

Önümüzde yine spor federasyonları seçimleri var. Bu seçimlerde umarız sporu yönetenler yaptıkları yanlış seçimleri ve hareketleri iyi analiz edip, federasyon başkanlarında aranacak kriterlerin başına liyakat ve vizyon sahibi olma özelliğini getirirler.

Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan milli sporcularımıza, teknik kadrolara ve spor federasyonlarına teşekkür ediyoruz.

Çok net ifade etmek istiyorum, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki neticenin baş sorumlusu Gençlik ve Spor Bakanlığı’dır.

Demirhan ŞEREFHAN

CHP Spor Kurulu Başkanı