Christian Horner F1'e dönmeye hazır: Tek şartı var!

Formula 1 dünyasında uzun yıllar Red Bull Racing'in takım patronu olarak görev yapan Christian Horner, spora geri dönmeye hazırlanıyor.

Ancak 51 yaşındaki tecrübeli isim, bu dönüş için tek bir şartın sağlanmasını istiyor: takımda söz sahibi olacağı bir pozisyon.

RED BULL'DAN 52 MİLYON STERLİNLİK AYRILIK

Horner, Temmuz ayında Red Bull'daki CEO ve takım patronluğu görevinden alınmış, ardından Ağustos'ta şirketin resmi kayıtlarından da çıkarılmıştı. Eylül ayında ise Red Bull ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, farklı bir F1 takımıyla 2026 sezonu için çalışabilme hakkı karşılığında 52 milyon sterlinlik bir tazminat alarak yollarını tamamen ayırmıştı.

FERRARI İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Alman F1 gazetecisi Ralf Bach, F1-Insider'a verdiği demeçte, Ferrari'nin mevcut takım patronu Frédéric Vasseur'ün üzerindeki baskının arttığını ve İtalyan devinin Horner'ı takımın başına getirmeye "odaklandığını" ileri sürdü.

Ancak bu olası transferin önünde önemli bir engel var: Horner, takımda hisse sahibi olmak veya stratejik kararlarda belirleyici bir rol üstlenmek istiyor. Ferrari gibi dev bir markada bu kolay değil; çünkü takım, doğrudan İtalyan otomotiv devi Ferrari tarafından yönetiliyor ve nihai karar yetkisi Başkan John Elkann ile CEO Benedetto Vigna'da bulunuyor.

"HEMEN DÖNMEK İSTEMİYOR"

Daily Mail yazarı Jonathan McEvoy ise Horner'ın F1'e dönüş konusunda istekli olduğunu fakat "doğru rol" bulunmadan aceleci davranmak istemediğini belirtiyor. McEvoy, Horner'ın bir takıma sadece yönetici olarak değil, kontrol gücüne sahip biri olarak katılmak istediğini ifade ediyor.

ASTON MARTIN VE HAAS DA GÜNDEMDE

Ferrari dışında başka takımlar da Horner ile anılıyor. Aston Martin'in üst düzey yöneticisi Andy Cowell, Singapur GP'de yaptığı açıklamada, Horner'ın "neredeyse her takımı arayıp iş aradığını" öne sürdü.

Öte yandan Haas F1 Takımı'nın patronu Ayao Komatsu, Singapur'da yaptığı açıklamada, Horner'ın Amerikan ekibiyle görüşme talebinde bulunduğunu doğruladı. Haas'ın yapısı, Ferrari'ye göre çok daha esnek; takımın sahibi Gene Haas, karar alma süreçlerinde takım patronuna daha fazla alan tanıyor. Bu yapı, Horner'ın kontrol arzusu açısından uygun olabilir.

F1'DE YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Christian Horner'ın F1'e dönüşü hala kesinlik kazanmasa da, onun istediği şartlar – özellikle ekip içi kontrol ve söz hakkı – Formula 1'de bazı takımların yönetim tarzlarını sorgulamalarına neden olabilir. Ferrari gibi geleneksel yapıya sahip takımlar için bu büyük bir değişiklik anlamına gelebilirken, Haas gibi daha bağımsız takımlar için bir fırsat olabilir.

Horner'ın geleceği, sadece kendi kariyerini değil, Formula 1'deki takım patronluğu anlayışını da değiştirebilir.