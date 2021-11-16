Christian Lohsen isimli MMA dövüşçüsü, antrenmanda testisini kaybetti
MMA dövüşçüsü Christian Lohsen, antrenmanda yaşanan kaza sonucu bir testisini aldırmak zorunda kaldı. Lohsen, bu haberi sosyal medya hesabından verdi.
Christian Lohsen, UFC için hazırlık ligi görevi gören Dana White’s Contender Series'de ve Professional Fighters League'de mücadele ediyor.
Antrenmanda yaşanan kaza sonucu bir testisini aldırmak zorunda kalan sporcu, şok edici haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Lohsen, Instagram hesabında "Dün gece çok zor geçti" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bir antrenman kazasında diz darbesi alan sol testisim yırtıldı ve ameliyatla alınması gerekti. Dün gece hastaneye gitmeme yardım eden herkese teşekkür ederim. İyiyim, evde istirahat ediyorum, ameliyat iyi geçti. Doktor testosteron kaybı yaşamayacağımı ya da çocuk sahibi olma kabiliyetimi yitirmediğimi söyledi. Ama diğerini de kaybedersem iş değişir, dolayısıyla şu andan itibaren bana geri kalan testisimden vurursanız bozuşuruz..."
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