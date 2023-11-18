Christoph Daum'dan Milli Takım'a ziyaret
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, A Milli Takımı, ziyaret etti.
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, bir dönem Bursaspor'da da görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum; A Milli Takımı, Berlin'de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.
TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Daum, daha sonra teknik direktör Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.
Montella, görüşme sonunda Daum'a milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım forması hediye etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alman muhabirden Erdoğan'ı kızdıran soru!
- Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı
- Yerlikaya İzmir'i gözüne kestirdi
- Son gün 30 Kasım: Cezası büyük
- Tramvaydan inme zamanı!
- AKP neden caydırıcı adım atmıyor?
- Limak yine kıyıma hazırlanıyor!
- 'İspat ederlerse politikayı bırakıyorum!'
- İYİ Parti'de istifa rüzgârı
- Hançerler kınından çıktı