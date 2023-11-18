Christoph Daum'dan Milli Takım'a ziyaret

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik adam Christoph Daum, A Milli Takımı, ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 17:05
Christoph Daum'dan Milli Takım'a ziyaret
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Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamış, bir dönem Bursaspor'da da görev yapmış Alman teknik adam Christoph Daum; A Milli Takımı, Berlin'de kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile bir süre Türk ve Avrupa futbolu hakkında görüşen Daum, daha sonra teknik direktör Vincenzo Montella ile bir araya geldi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Montella, görüşme sonunda Daum'a milli futbolcuların imzaladığı A Milli Takım forması hediye etti.


Christoph Daum Vincenzo Montella A Milli Takım

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