EURO 2024 bileti alan A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Letonya'yı 4-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:47
EURO 2024 bileti alan A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir!
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İlk olarak 1996'da katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2000 ve 2008 yıllarında da yer alan Milli Takım, 2016 ve 2020'den sonra 2024'te de şampiyona bileti aldı ve art arda 3 turnuvaya katılmayı başardı.

UEFA'DAN DEV KATILIM PAYI

2024 Avrupa Şampiyonası'na bileti alan Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri kasasına koydu.

Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.


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