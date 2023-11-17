A Milli Takım, Almanya maçı için Berlin'e gitti
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maç öncesinde Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu mücadele için Berlin'e gitti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü oynayacağı özel karşılaşma için bu ülkeye ulaştı.
Hava yoluyla İstanbul'dan Berlin-Brandenburg Havalimanı'na gelen Ay-yıldızlı kafile, buradan otobüsle Berlin'de şehir merkezinde kamp yapacakları otele geçti.
Bazı futbolcular otelin önünde, bariyerin arkasında bulunan taraftarlara el sallarken, oyunculardan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü ile kaleci Uğurcan Çakır taraftara imza dağıttı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, maç öncesi son antrenmanını yarın TSİ 19.00’da karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda yapacak.
Almanya-Türkiye müsabakası 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45’te oynanacak.
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