A Milli Takım, Almanya maçı için Berlin'e gitti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maç öncesinde Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu mücadele için Berlin'e gitti.

AA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 07:38
A Milli Takım, Almanya maçı için Berlin'e gitti
Abone Ol google-news

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü oynayacağı özel karşılaşma için bu ülkeye ulaştı.

Hava yoluyla İstanbul'dan Berlin-Brandenburg Havalimanı'na gelen Ay-yıldızlı kafile, buradan otobüsle Berlin'de şehir merkezinde kamp yapacakları otele geçti.

Bazı futbolcular otelin önünde, bariyerin arkasında bulunan taraftarlara el sallarken, oyunculardan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü ile kaleci Uğurcan Çakır taraftara imza dağıttı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, maç öncesi son antrenmanını yarın TSİ 19.00’da karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda yapacak.

Almanya-Türkiye müsabakası 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45’te oynanacak.


a milli futbol takımı Almanya milli takım

İlgili Haberler

EURO 2024 bileti alan A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir!

EURO 2024 bileti alan A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir!
Montella, A Milli Takım tarihine geçti!

Montella, A Milli Takım tarihine geçti!
Üst üste 3. kez... A Milli Takım'dan bir ilk!

Üst üste 3. kez... A Milli Takım'dan bir ilk!

En Çok Okunan Haberler