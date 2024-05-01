Cihat Arslan: 'Bu takımı ligde tutacağız'

Şanlıurfaspor teknik direktörü Cihat Arslan önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, 'Bu takımı ligde tutacağız' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 20:23
Cihat Arslan: 'Bu takımı ligde tutacağız'
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Trendyol 1. Lig'e tutunma mücadelesi veren ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, "Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık." dedi.

Arslan, GAP Vadisi Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın genel durumu hakkında bilgi verdi.

Ligde telafisi olmayan maçlar oynadıklarını vurgulayan Cihat Arslan, rakiplerine göre son 2 haftaya avantajlı girdiklerini dile getirdi.

"LİGDE KALACAĞIZ"

Bazı talihsizlikler nedeniyle son dönemde puan kaybı yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece işimize odaklandık, bu takımı ligde bırakma motivasyonumuz var. Oyuncularımızla biz bu kararı aldık. Yani sonuna kadar çalışacağız. Bugün de çift antrenman vardı. Yarın da var. Bu iki maçı kazanıp, kendi işimize bakmak istiyoruz. Tüm Şanlıurfa kamuoyundan bu kritik süreçte destek rica ediyoruz. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunuyoruz."


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