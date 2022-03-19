Cihat Arslan: "Gerçeklerle yüzleşmeliyiz"

19 Mart 2022 Cumartesi, 17:36

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 2-0 mağlup oldukları Kasımpaşa'ya karşı çok zorlu şartlarda mücadele ettiklerini söyledi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa'yı galibiyetinden ötürü tebrik etti.

Ligde kalma mücadelesi veren takımın durumunu değerlendiren Arslan, artık bazı gerçeklerle yüzleşmeleri gerektiğini söyledi. Arslan, "Maçın git gelleri, kırılma noktaları vardı. Kasımpaşa iki pozisyona girdi. Sonrasında da biz iki pozisyona girdik. İki takım için de öne geçme şansıydı. Sonra çok kötü bir gol yedik. Ama biz müdahalede çok eksik kaldık. Daha önce müdahale etmemiz gereken şeyde beklemeyi tercih ettik. 1-0 öne geçince de takım kırılma yaşadı. Kolay değil. Çünkü ümidinizi kaybediyorsunuz, zaten gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bu kaygılar ümitsizliğe dönüşüyor. Sonrasında da biz ilk yarıda Buğra ile bir oyuncu değişikliği yaptık. Jospin girdi. Orada biraz oyunu dengeledik. Tetteh uzun zamandır idmanlara çıkamıyordu, sadece 2-3 gün idmana çıktı. Altay maçında da kısa süreli oynatabildik. 'Kenan ile bir dinamizm getiririz, orada Dicko ile beraber daha atletizmi yakalarız' diye bir plan yaptık. Bu da bizim açımızdan neticesini vermedi. Belki de maçın kırılma noktalarından bir tanesiydi. 2-0'dan sonra zaten söylenecek bir şey yok, maç bitmişti. Kasımpaşa'yı tebrik ederken, biz artık farklı şeyler zaten konuşuluyordu ama bu gerçeklerle yüzleşip, artık farklı planların da içine girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.