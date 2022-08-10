Cihat Arslan'ın sözleşmesi yenilendi
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Cihat Arslan'ın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin tüm camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
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