Cihat Arslan'ın sözleşmesi yenilendi

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 21:45
Cihat Arslan'ın sözleşmesi yenilendi
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cihat Arslan'ın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin tüm camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.


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